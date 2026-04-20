ठाण्यातील हुंडाबळी प्रकरण सीबीआयकडे
तपासातील त्रुटींवर बोट ठेवून न्यायालयाचे आदेश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २० : हुंड्यासाठी तीन वर्षांपूर्वी एका महिलेचा मृत्यू झाल्याचा आरोप असलेल्या प्रकरणाचा तपास नुकताच उच्च न्यायालयाने केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) वर्ग केला. या वेळी पोलिसांच्या तपासात आणि आरोपपत्रात अनेक विसंगती आढळल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
संबंधित पीडितेच्या वडिलांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ठाण्यातील काशीमिरा पोलिसांनी तपासात केलेल्या निष्काळजीबद्दल त्यांनी याचिकेतून चिंता व्यक्त केली होती. त्या याचिकेची दखल घेऊन पोलिस तपास आणि त्यावर दाखल केलेल्या आरोपपत्रात अनेक विसंगती गंभीर स्वरूपाच्या असल्याचे निरीक्षण न्या. सारंग कोतवाल आणि न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. दुसरीकडे हा मृत्यू की आत्महत्या, हे न्यायवैद्यक अहवाल उपलब्ध नसल्यामुळे निश्चित मत व्यक्त करू शकत नसल्याचे पीडितेचे शवविच्छेदन करणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्याच्या जबाबात म्हटल्याची दखलही न्यायालयाने घेतली आणि निष्पक्ष आणि प्रभावी तपासासाठी हे प्रकरण सीबीआयकडे हस्तांतरित करणे आवश्यक असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
पीडितेचा विवाह नोव्हेंबर २०२१मध्ये झाला हाेता. मुलीचा हुंड्यासाठी छळ होत असून अनेकदा तिच्यावर शारीरिक हल्लाही करण्यात आल्यामुळे तिचा गर्भपात झाला हाेता. २३ फेब्रुवारी २०२३ला याचिकाकर्त्यांना मुलीने आत्महत्या केल्याचे समजले. मुलीच्या मृतदेहावर जखमांच्या खुणा आढळल्यानंतर त्यांनी पोलिसांकडे धाव घेतली आणि काशीमिरा पोलिस ठाण्यात भारतीय दंड संहिता आणि हुंडा प्रतिबंधक कायद्याच्या संबंधित कलमांखाली पीडितेचा पती आणि सासरच्या मंडळींविरुद्ध तक्रार दाखल केली होती.
पोलिसांवर आरोप काय?
पोलिसांनी अत्यंत अनिच्छेने गुन्हा नोंदवला. तसेच आरोपींवर खुनाचा गुन्हा दाखल केला नाही. आपला जावई फरार झाला असताना त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांना अटक करून त्यानंतर जामीनही देण्यात आल्याचा आरोप पीडितेच्या वडिलांनी याचिकेत केला आहे.
