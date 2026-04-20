मुहूर्तावर १,०४४ घरांची खरेदी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २० : साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक असलेल्या अक्षय तृतीयाच्या मुहूर्तावर रविवारी (ता. २०) अनेकांनी घरखरेदीचे स्वप्न साकार केले. दिवसभरात तब्बल १,०४४ घरांच्या नोंदणीचे करार झाले, तर अनेकांनी विकसकांच्या कार्यालयात हजेरी लावून घराचे बुकिंग केले. दिवसभरात झालेल्या घरांच्या नोंदणीमुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीत तब्बल ५१ कोटी रुपयांच्या महसुलाची भर पडली आहे.
जागतिक स्तरावरील अस्थिरता आणि सोन्या-चांदीच्या किमतीत सातत्याने होत असलेल्या चढ-उतारांमुळे यंदा अक्षय तृतीयाच्या मुहूर्तावर नेहमीप्रमाणे घरांची विक्री होणार का, अशी चिंता रियल इस्टेट क्षेत्रातून व्यक्त केली जात होती. सर्वसामांन्यांसह मध्यमवर्गीय आणि गुंतवणूकदारांनी घर, दुकानांच्या खरेदीला पसंती देत दिवसभरात नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडे १,२५० खरेदी करारनामे केले. त्यापैकी १,०४४ करारनामे घरांच्या आणि दुकानांच्या खरेदी-विक्रीचे आहेत. त्यावरून युद्धजन्य परिस्थितीत अनेकांकडून रियल इस्टेट क्षेत्राकडे सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून पाहिले जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
