भाईंदरमध्ये भरदिवसा हत्या

भाईंदर, ता. २० (बातमीदार) : भाईंदर पश्चिमेतील एका मोबाईल विक्री दुकानात काम करणाऱ्या तरुणाची सोमवारी (ता. २०) भरदिवसा धारदार हत्याराने वार करून हत्या करण्यात आली. या घटनेनंतर परिसरातील लोकांनी आरोपीला पोलिसांच्या ताब्यात दिले.
सोमवारी (ता. २०) सकाळी साडेदहाच्या सुमारास एक व्यक्ती मोबाईल विक्री दुकानात शिरली आणि त्याने दुकानात काम करणाऱ्या राकेश मोरजरिया याच्यावर हल्ला करीत त्याची मान आणि छातीवर ब्लेडसारख्या धारदार हत्याराने वार केले. यानंतर तेथून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला; मात्र आसपास असलेल्या लोकांनी प्रसंगावधान राखत त्याला पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिले. रोहित पवार असे आरोपीचे नाव आहे. दरम्यान, गंभीर जखमी झालेल्या राकेशला खासगी रुग्णालयात नेण्यात आले. उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला.
रोहित पवार आणि त्याची पत्नी सामंजस्याने विभक्त राहत आहेत. तसेच रोहितने दुसरे लग्न केले आहे. त्याच्या पहिल्या पत्नीचे व राकेश याचे संबंध होते. राकेश वारंवार रोहित आणि त्याच्या पहिल्या पत्नीच्या संबंधांमध्ये हस्तक्षेप करीत होता. त्याच रागातून रोहितने राकेश याची हत्या केली, अशी माहिती भाईंदर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक जितेंद्र कांबळे यांनी दिली.

