नेरूळमध्ये पदचारी पुलाऐवजी सबवेची मागणी

नेरूळमध्ये पादचारी पुलाऐवजी सबवेची मागणी
नेरूळ, ता. २१ (बातमीदार) : नेरूळ सेक्टर-१० येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पदचारी पुलाच्या ठिकाणी भुयारी मार्ग (सबवे) उभारण्याची मागणी नगरसेवक प्रदीप उत्तम गवस यांनी नवी मुंबई महापालिकेकडे केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी महापालिका आयुक्तांना निवेदन सादर केले आहे.
सध्या नेरूळ पूर्व व पश्चिम भागाला जोडण्यासाठी या पादचारी पुलाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. सेक्टर ६, ८, १०, १२, १४, १६, १८ आणि २४ येथील नागरिक, विशेषतः विद्यार्थी, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिक या पुलावर अवलंबून आहेत. परिसरात शाळांची संख्या अधिक असल्याने या पुलाचे महत्त्व वाढले आहे; मात्र हा पूल केवळ पादचाऱ्यांसाठी असल्याने रिक्षा व दुचाकी वाहने जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे पूर्व-पश्चिम प्रवासासाठी नागरिकांना लांबचा वळसा घ्यावा लागतो आणि अतिरिक्त खर्च सहन करावा लागतो. तसेच पुलावरील चढ-उतारामुळे लहान मुले व ज्येष्ठ नागरिकांना त्रास होतो. या पार्श्वभूमीवर शिरवणे परिसराच्या धर्तीवर येथे भुयारी मार्ग उभारण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. प्रस्तावित सबवेच्या माध्यमातून दुचाकी, रिक्षा व लहान वाहने सहजपणे ये-जा करू शकतील, ज्यामुळे प्रवासाचा वेळ आणि खर्च दोन्ही कमी होण्यास मदत होईल. या प्रकल्पाचे लवकरात लवकर सर्वेक्षण करून तांत्रिक मंजुरी घेऊन काम सुरू करावे, अशी मागणीही गवस यांनी महापालिकेकडे केली आहे.
