अंबरनाथमध्ये वृक्षतोडीवर पर्यावरण प्रेमींचा आक्रोश

वृक्षतोडीवर पर्यावरणप्रेमींचा आक्रोश
‘झाडे लावा, झाडे जगवा’ मोहिमेला वेग
अंबरनाथ, ता. २१ (वार्ताहर) : अंबरनाथ शहरात सुरू असलेल्या बांधकामांमुळे झपाट्याने होणाऱ्या वृक्षतोडीविरोधात पर्यावरणप्रेमींनी आवाज उठवला असून, ‘झाडे वाचवा, झाडे लावा, झाडे जगवा’ ही मोहीम हाती घेतली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते व पर्यावरणप्रेमी मनोज फलके यांनी या प्रश्नाकडे नगरपालिकेचे लक्ष वेधले आहे.
शहरातील अनेक बांधकाम व्यावसायिकांकडून बांधकाम करताना जागेतील जुनी व मोठी झाडे स्थलांतर न करता सर्रास तोडली जात असल्याचा आरोप फलके यांनी केला असून ही बाब पालिकेच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या नियमांनुसार, बांधकाम करताना त्या ठिकाणच्या झाडांचे स्थलांतर करणे, तसेच इमारतीच्या परिसरात किमान दहा झाडे लावणे बंधनकारक आहे; मात्र अंबरनाथमध्ये या नियमांचे पालन होत नसल्याचे चित्र दिसत आहे.
म्हाडा कॉलनी परिसरातील सीएनजी महानगर गॅसजवळ सुरू असलेल्या एका बांधकाम साईटवर मध्यभागी असलेली जुनी झाडे स्थलांतरित करण्याची मागणी मनोज फलके यांनी केली होती. या तक्रारीची दखल घेत नगरपालिकेने संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांना झाडे स्थलांतरित करून सात वर्षे त्यांची देखभाल करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, झाडे मृतावस्थेत आढळल्यास ठेव रक्कम जप्त करण्याचा आणि बांधकाम परवाना नाकारण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
पर्यावरणाबाबत जागरूकता
शहरात झाडांची संख्या झपाट्याने घटत असून त्यामुळे तापमानात वाढ होत असल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर मनोज फलके यांनी नागरिकांना एकत्र येऊन पर्यावरण संवर्धनासाठी पुढाकार घेण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांच्या ‘झाडे वाचवा, झाडे लावा, झाडे जगवा’ या मोहिमेला नागरिकांचा प्रतिसाद मिळत असून, शहरात पर्यावरणाबाबत जागरूकता वाढत आहे.
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.