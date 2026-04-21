६५ हजारांचे सोन्याचे दागिने लंपास

वज्रेश्वरी, ता. २१ (बातमीदार) : वज्रेश्वरी परिसरात यात्रेच्या काळात घरफोडीची घटना घडल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शुक्रवारी (ता. १७) रात्रीच्या वेळी चोरट्याने घरफोडी करून सुमारे ६५ हजारांचे सोन्याचे दागिने चोरीस नेल्याची घटना उघडकीस आली आहे. फिर्यादी आपल्या कुटुंबासह वज्रेश्वरी यात्रेसाठी गेले होते. त्यावेळी घरात वयोवृद्ध आजीला ठेवून बाहेरील दरवाजाला कुलूप लावण्यात आले होते. रात्री उशिरा घरी परतल्यावर मागील दरवाजा उघडा, तसेच बाथरूमच्या छतावरील कौल उचकटलेले दिसून आले. यानंतर बेडरूममध्ये पाहणी केली असता लोखंडी कपाटाचे दरवाजे उघडे असून वस्तू अस्ताव्यस्त पडलेल्या अवस्थेत आढळल्या. तपासणीदरम्यान लॉकरमध्ये ठेवलेले सोन्याचे दागिने चोरीस गेल्याचे लक्षात आले. या प्रकरणी गणेशपुरी पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे.
