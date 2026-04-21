चार दशकांनंतर पुन्हा बहरली मैत्रीची बाग
ठाणे, ता. २१ : मुंबईतील अहिल्या विद्यालय (भांडुप) येथे तब्बल ३९-४० वर्षांनंतर माजी विद्यार्थी एकत्र आले आणि शाळेच्या परिसरात जुन्या आठवणींना उजाळा दिला. या वेळी अनेक वर्षांनी एकमेकांना भेटण्याचा आनंद प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट जाणवत होता.
या विशेष प्रसंगी शाळेतील शिक्षक प्रमोद मोरजक तसेच त्यांच्या सहकारी शिक्षकांनीही उपस्थित राहून विद्यार्थ्यांसोबत जुन्या आठवणी जागा केल्या. त्यांच्या उपस्थितीमुळे वातावरण अधिक आपुलकीचे आणि जिव्हाळ्याचे झाले होते. सुमारे चार ते पाच तास सर्व मित्र-मैत्रिणींनी शाळेत वेळ घालवत बालपणीच्या आठवणी, खोडकर किस्से, शाळेतील गमतीजमती तसेच आयुष्यातील सुख-दुःखाच्या अनुभवांची देवाणघेवाण केली. या भेटीत हशा, आनंद आणि काही क्षण भावनिकही झाले. यामुळे वातावरण अधिक रंगतदार बनले.
या कार्यक्रमाची संकल्पना राबविण्यात प्रवीण पालकर, महेश मोरे यांचा मोलाचा वाटा होता. तसेच सूत्रसंचालन उर्जिता शेट्ये आणि संतोष सालेकर यांनी अत्यंत उत्कृष्टरीत्या पार पाडले. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे कार्यक्रमाला एक वेगळीच उंची प्राप्त झाली. ही भेट केवळ आठवणींना उजाळा देणारी नव्हती, तर हरवलेली नाती पुन्हा दृढ करणारी ठरली. भविष्यातही अशा प्रकारे सर्वांनी एकत्र येण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
