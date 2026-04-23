नवी मुंबई विमानतळ परिसरात सिडकोची अतिक्रमणविरोधी विशेष मोहिमे

नवी मुंबई विमानतळ परिसरात सिडकोचा बुलडोझर
शेकडो अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त
उलवे, ता. २३ (बातमीदार) ः नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसरातील वाढत्या अतिक्रमणांविरुद्ध सिडको प्रशासनाने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. विमानतळ क्षेत्रातील सुरक्षा आणि नियोजित कामात अडथळा ठरणारी शेकडो कच्ची बांधकामे, अनधिकृत धाबे आणि टपऱ्या सिडकोने नुकतीच विशेष मोहिमेअंतर्गत बुलडोझर फिरवत जमीनदोस्त केल्या आहेत.
आम्र मार्ग आणि विमानतळाच्या कंपाउंडच्या मधल्या भागात मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत धाबे, चहाच्या टपऱ्या, पान स्टॉल, ताडी-माडीची दुकाने आणि कच्च्या स्वरूपातील बांधकामे उभारण्यात आली होती. या वाढत्या अतिक्रमणांमुळे परिसराच्या सुरक्षेवर आणि नियोजनावर परिणाम होत असल्याची गंभीर बाब प्रशासनाच्या निदर्शनास आली होती. या पार्श्वभूमीवर सिडकोने विशेष पथक तैनात करून अतिक्रण पूर्णपणे जमीनदोस्त केले. सिडको अधिकाऱ्यांनी सांगितले, की नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि संवेदनशील प्रकल्प असून, त्याच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने परिसर अतिक्रमणमुक्त ठेवणे आवश्यक आहे. भविष्यातही अशा प्रकारच्या बेकायदा बांधकामांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे.
