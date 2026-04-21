निलंबित कर्मचाऱ्यांना कामावर घेण्याची मागणी

भिवंडी, ता. २१ (बातमीदार) : महापालिकेच्या प्रभारी नऊ भूभाग लिपिकांवर मालमत्ता करवसुली कमी केल्याचा ठपका ठेऊन १७ मार्चला त्यांना निलंबित केले होते. या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा कामावर रुजू करून घेण्यासाठी भारतीय कामगार कर्मचारी महासंघाच्या वतीने महापालिका आयुक्त व महापौरांना निवेदन देण्यात आले होते. याबाबत कोणतीही हालचाल न केल्याने संघटनेचे प्रदेश संघटक सचिव लक्ष्मण कुडव यांनी आज (ता. २१) पदाधिकाऱ्यांसह महापालिकेच्या उपायुक्ता सपना वसावा यांची भेट घेऊन निलंबित कर्मचाऱ्यांना कामावर हजर करून घ्यावे, अशी मागणी केली. या वेळी सहाय्यक आयुक्त शैलेश दोंदे, संघटनेचे भिवंडी युनिट अध्यक्ष भानुदास भसाळे, श्रीपत तांबे उपस्थित होते.
भिवंडी पालिकेच्या नऊ कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे व खुलासा न मागता महापालिका प्रशासनाने त्यांच्यावर निलंबन कारवाई केली आहे. त्यांना मालमत्ता वसुलीसाठी ३१ मार्चपर्यंत मुदत दिली होती, परंतु त्यापूर्वीच प्रशासनाने त्यांना निलंबित केले. त्यामुळे पालिकेचे नुकसान झाल्याचे मत कुडव यांनी मांडले. महापालिका प्रशासनाने ४०० कोटी मालमत्ता करवसुलीचे उद्दिष्ट ठेवले असताना केवळ १०३ कोटींची वसुली झाली आहे. २९७ कोटींची वसुली होऊ शकली नाही. पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवरदेखील प्रशासकीय नियमानुसार कारवाई होणे आवश्यक आहे, अशी बाजू कुडव यांनी मांडली. दोन्ही बाजू तपासून कर्मचाऱ्यांची चौकशी न करता त्यांना तत्काळ कामावर हजर करून घ्यावे आणि काम करण्याची संधी द्यावी, असे पालिकेत संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
