कार्लेखिंड येथे दोन एसटीची समोरासमोर धडक

दोन एसटी बसची धडक
अलिबाग, ता. २१ (वार्ताहर) ः अलिबाग-पेण मार्गावरील कार्लेखिंड परिसरात अलिबागहून जळगावकडे जाणारी आणि पनवेलहून अलिबागकडे येणारी अशा दोन बस समोरासमोर धडकल्या. यामध्ये काही प्रवासी किरकोळ जखमी झाले असून, मोठा अनर्थ टळला. या अपघातात दोन्ही बसचे नुकसान झाले आहे. ओव्हरटेक करताना हा अपघात झाल्याची माहिती समोर येत आहे. ही दुर्घटना मंगळवारी (ता. २१) सकाळी घडली.
मिळालेल्या माहितीनुसार, अलिबाग आगारातून सकाळी जळगावकडे बस निघाली होती. अलिबागमध्ये पहाटेपासून मुसळधार पाऊस पडत असल्याने वातावरण धूसर होते. सकाळी ७ वाजण्याच्या सुमारास कार्लेखिंड येथे आल्यावर चालकाने एका दुचाकीला ओव्हरटेक करण्याचा प्रयत्न केला. त्या वेळी पनवेलहून अलिबागकडे जाणारी बस समोरून आली. या दोन्ही बस समोरासमोर धडकून अपघात झाला. या बसमधील ३४ प्रवासी सुखरूप असल्याची माहिती एसटी बस आगारातून देण्यात आली आहे.
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
