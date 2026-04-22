जोगेश्वरीच्या ट्रॉमा रुग्णालयात डॉक्टरांची कमतरता
रुग्णांना उपचार घेण्यात अडचणी; इतरत्र पाठवण्याची वेळ
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २२ : जोगेश्वरी येथील हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे ट्रॉमा केअर रुग्णालयातील औषधोपचार विभागात (मेडिसीन) डॉक्टरांची कमतरता भासू लागल्याने रुग्णसेवेवर परिणाम होत आहे. आजारपण, रजा आणि काही डॉक्टरांच्या राजीनाम्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाल्याची माहिती मिळत आहे.
सध्या औषधोपचार विभागातील ओपीडी इतर विभागातील डॉक्टरांकडून तात्पुरत्या स्वरूपात चालवली जात आहे. ऑर्थोपेडिक, सर्जरी, ईएनटी आणि नेत्र विभागातील डॉक्टर रुग्णांची तपासणी करीत असले तरी ते प्रामुख्याने प्राथमिक उपचार देत असून, गंभीर रुग्णांना पुढील उपचारासाठी अन्यत्र पाठवले जात असल्याचे सांगितले जाते.
या परिस्थितीमुळे रुग्णांना वेळेवर तपासणी व उपचार मिळण्यात अडचणी येत आहेत. काही ठिकाणी तपासण्या उशिरा होत असल्याने उपचार प्रक्रियेलाही विलंब होत असल्याची तक्रार रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाइकांकडून करण्यात येत आहे. रुग्णालय प्रशासनाने तातडीने डॉक्टरांची संख्या वाढवून सेवा सुरळीत करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
दरम्यान, रुग्णालयातील सोनोग्राफी यंत्र काही दिवसांपूर्वी बंद पडले होते, मात्र ते आता पुन्हा सुरू करण्यात आले असल्याची माहिती देण्यात आली. या समस्येबाबत महापालिकेच्या आगामी महासभेत प्रश्न उपस्थित करण्यात येणार असल्याचे नगरसेविका शिवानी परब यांनी सांगितले.
ट्रॉमा रुग्णालयाचे प्रभारी वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. हनुमंत वायकुळे म्हणाले, की रिक्त पदांवर नव्या डॉक्टरांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. रुग्णालयात दोन प्राध्यापक, एक वरिष्ठ निवासी डॉक्टर, तीन आवास अधिकारी असून, ओपीडी सुरळीत सुरू आहे. डॉक्टरांची कमतरता असली तरी व्यवस्थापन योग्य पद्धतीने केले जात आहे.
काही डॉक्टर आजारपण तसेच रजेमुळे अनुपस्थित होते. आता ते पुन्हा सेवेत रुजू झाले आहेत. यादरम्यान एमबीबीएस डॉक्टरांमार्फत ओपीडी सुरू ठेवण्यात आली होती. त्यामुळे रुग्णसेवेवर कोणताही गंभीर परिणाम झालेला नाही. रिक्त पदांवर नव्या डॉक्टरांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
- डॉ. हनुमंत वायकुळे, प्रभारी वैद्यकीय अधीक्षक
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
