अटल सेतू ते मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे दरम्यानच्या कनेक्टरचे काम जोरात

अटल सेतू ते द्रुतगतीच्या
जोडमार्गाचे काम जोरात!
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २१ : अटल सेतू ते मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग थेट जोडण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (एमएमआरडीए) ७.३५ किमी लांबीचा आणि सहा मार्गिकांचा जोडमार्ग उभारला जात आहे. या मार्गाचे काम जोरात सुरू असून १४३ ठिकाणी पाया उभारणी पूर्ण केली असून १४१ ठिकाणी पियर्स आणि ६५३ गर्डर्सची उभारणी केली आहे. हा जोडमार्ग फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्याचे एमएमआरडीएचे उद्दिष्ट आहे.
एमएमआरडीएकडून उभारल्या जात असलेल्या जोडमार्गाच्या अभियांत्रिकी अचूकता आणि कामाचा वेग या दोन्ही बाबी प्रगतिपथावर आहेत. पळस्पे परिसरात स्लिप रोड आणि सर्व्हिस रोडच्या रुंदीकरणाचे कामही सुरू आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर मुंबई, नवी मुंबई आणि पुणेदरम्यान जलद वाहतूक शक्य होणार आहे. तसेच नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरही सहजपणे जाता येणार आहे.
जोडमार्गामुळे मुंबईकरांना अटल सेतूमार्गे मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर सिग्नलविरहित प्रवास करता येईल. मुंबई आणि पुणेदरम्यानचा प्रवासही अधिक जलद आणि सुलभ होईल.
- डॉ. संजय मुखर्जी, आयुक्त, एमएमआरडीए
