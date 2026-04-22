''दशावतार'' ग्रंथाच्या तिसऱ्या आवृत्तीचे दिमाखदार प्रकाशन

‘दशावतार’च्या तिसऱ्या आवृत्तीचे प्रकाशन
मुंबई विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमात समावेशाचीही घोषणा
विरार, ता. २२ (बातमीदार) : आरती आर्ट अकादमी, वेताळ प्रतिष्ठान आणि अखिल भारतीय दशावतारी नाट्य परिषद यांच्या संयुक्त विद्यमाने बोरिवली येथील प्रबोधनकार ठाकरे लघुनाट्यगृहात आयोजित केलेले तिसरे दशावतारी नाट्यसंमेलन अभूतपूर्व गर्दीत आणि उत्साहात पार पडले. रसिकांच्या उदंड प्रतिसादामुळे हे संमेलन पूर्णपणे हाऊसफुल झाले होते. या सोहळ्यात ज्येष्ठ संशोधक ॲड. डॉ. अशोक भाईडकर यांच्या आणि डिंपल पब्लिकेशन प्रकाशित ‘दशावतार’ या ग्रंथाच्या तिसऱ्या आवृत्तीचे आणि ‘द ग्रेट इंडियन फोल्क ड्रामा : दशावतार’ या इंग्रजी पुस्तकाचे मान्यवरांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले.
या वेळी प्रमुख पाहुणे आणि मुंबई विद्यापीठाच्या लोककला अकादमीचे प्रमुख डॉ. गणेश चंदनशिवे यांनी एक मोठी घोषणा केली. दशावतारावर इतके सखोल संशोधन करणारे हे ग्रंथ आता मुंबई विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमात समाविष्ट केले जाणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. यामुळे या लोककलेचा शास्त्रीय अभ्यास नव्या पिढीपर्यंत पोहोचण्यास मदत होणार आहे. कार्यक्रमाचे आयोजक डॉ. अशोक भाईडकर यांनी आपल्या भाषणात युवा साहित्यिकांच्या पाठीशी उभे राहण्याचा निर्धार व्यक्त केला. ज्येष्ठ नाटककार गंगाराम गवाणकर यांच्या नावाने त्यांनी शिष्यवृत्ती सुरू करण्याचेही या वेळी जाहीर केले, जेणेकरून युवा प्रतिभेला साहित्यात वाव मिळेल.
याच कार्यक्रमात लेखिका श्रुती रसाळ यांचा ‘युवा साहित्यिक’ म्हणून विशेष गौरव करण्यात आला.
संमेलनाचे अध्यक्ष यशवंत तेंडोलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या सोहळ्यात दशावतारी नाटकांच्या प्रयोगांनी रंगत आणली. संमेलनाला मिळालेला हाऊसफुल प्रतिसाद आणि जाहीर झालेले ऐतिहासिक निर्णय यामुळे हे संमेलन दशावतारी कलेच्या इतिहासात मैलाचा दगड ठरले.
