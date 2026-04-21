ठाण्यात फोम कंपनीला आग
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २१ : ठाण्याच्या मानपाडा परिसरातील घोडबंदर रोडवरील राय मास्टर कम्पाउंडमध्ये असलेल्या ‘श्री फोम एजन्सी’ या कंपनीला मंगळवारी (ता. २१) सायंकाळी सुमारे पावणेआठ वाजता आग लागल्याची घटना घडली.
घोडबंदर रोडवरील सेंट झेवियर्स हायस्कूलजवळ फोम कंपनीला आग लागल्याची माहिती मिळताच बाळकुम अग्निशमन केंद्राचे पथक तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. यामध्ये दोन फायर इंजिन, एक जम्बो टँकर, एक वॉटर टँकर तसेच आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाचे कर्मचाऱ्यांनी युटिलिटी वाहनासह धाव घेतली. मुख्य अग्निशमन अधिकारी आणि आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारीही घटनास्थळी उपस्थित राहून परिस्थितीवर लक्ष ठेवत आहेत. या घटनेत अद्याप कोणालाही दुखापत झालेली नाही. मात्र आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अग्निशमन दलाचे जवान आणि आपत्ती व्यवस्थापन पथक शर्थीचे प्रयत्न करीत आहेत.
