नेरूळमध्ये इमारतीचा स्लॅब कोसळला; मोठी दुर्घटना टळली
तुर्भे, ता. २१ (बातमीदार) : नेरूळ सेक्टर १६-ए येथील वूडलँड सोसायटीमध्ये मंगळवारी (ता. २१) सायंकाळी इमारतीचा स्लॅब कोसळल्याची धक्कादायक घटना घडली. पाचव्या मजल्यावरील फ्लॅटचा स्लॅब तुटून थेट चौथ्या मजल्यावरील घरात कोसळल्याने परिसरात खळबळ उडाली. घटनेच्या वेळी कुटुंबीय स्वयंपाकघरात असल्याने मोठी जीवितहानी टळली.
मिळालेल्या माहितीनुसार, पाचव्या मजल्यावरील फ्लॅटचा छताचा स्लॅब अचानक कोसळला. हा स्लॅब खाली चौथ्या मजल्यावरील फ्लॅटमध्ये आदळल्याने मोठा आवाज झाला आणि काही क्षणात धुळीचे लोट संपूर्ण इमारतीत पसरले. आवाज ऐकताच घाबरलेल्या रहिवाशांनी तातडीने घराबाहेर धाव घेतली.
घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दल, आपत्ती व्यवस्थापन पथक आणि नवी मुंबई महापालिकेचे अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. सुरक्षेच्या कारणास्तव संपूर्ण इमारतीतील रहिवाशांना बाहेर काढण्यात आले. प्राथमिक पाहणीनंतर इमारतीची स्थिती धोकादायक असल्याचे लक्षात आल्याने प्रशासनाने इमारत तात्पुरती सील केली. बाधित कुटुंबांसाठी प्रशासनाने कुकशेत येथील मार्केट परिसरात तात्पुरत्या निवासाची व्यवस्था केली असून अन्न, पाणी आणि इतर मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान, या घटनेनंतर इमारतीच्या बांधकामाच्या गुणवत्तेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. इमारतीचे नियमित स्ट्रक्चरल ऑडिट झाले होते का, दुरुस्तीबाबत दुर्लक्ष झाले होते का, याची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. रहिवाशांनी दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. महापालिका प्रशासनाने तज्ज्ञांकडून इमारतीची सविस्तर तपासणी करून अहवालानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले आहे.
