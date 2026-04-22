तहसीलदार कार्यालयावर ‘एसीबी’चा छापा

विरार, ता. २२ (बातमीदार) : वसई तहसीलदार कार्यालयासह अकृषिक विभाग भ्रष्टाचाराच्या प्रकारामुळे पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. वसईचे अपर तहसीलदार (अकृषिक) विनोद बाळकृष्ण धोत्रे यांच्या कार्यालयातील खासगी व्यक्तीला अनधिकृत बांधकामावर कारवाई टाळण्यासाठी तक्रारदारांकडून सात लाखांची लाच घेताना ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) मंगळवारी (ता. २१) सायंकाळी सापळा रचून रंगेहाथ पकडले. याप्रकरणी वसई पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
वसई पूर्वेकडील गाव मौजे देपिवली येथे तक्रारदारांची जमीन आहे. या जागेवरील अनधिकृत बांधकाम प्रशासनाकडून पाडले जाऊ नये आणि ही जागा अकृषिक करून द्यावी, यासाठी सुरुवातीला तब्बल ४० लाखांच्या लाचेची मागणी करण्यात आली होती, तर अनधिकृत बांधकाम वाचवण्यासाठी १० लाखांची मागणी केली होती; मात्र अखेर तडजोडीनंतर सात लाख रुपये देण्याचे निश्चित झाले. या मागणीबाबत ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दिली असता तक्रारीची शहानिशा केल्यानंतरच विभागाच्या पथकाने वसईत मंगळवारी सापळा रचला आणि सात लाखांची रोकड घेताना अपर तहसीलदार कार्यालयाशी संबंधित खासगी व्यक्ती अनिल प्रभाकर चौबल याला पथकाने ताब्यात घेतले. याप्रकरणी विनोद धोत्रे यांचा शोध सुरू असल्याचे सांगण्यात आले.
कारवाईच्या भीतीने फरार
या प्रकरणात अपर तहसीलदारांचा सहभाग असल्याचेही समोर आल्याने आपल्यावर कारवाई होणार, या भीतीने ते फरार झाले आहेत. ही कारवाई ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलिस अधीक्षक शिवराज पाटील, अपर अधीक्षक सुहास शिंदे आणि अपर अधीक्षक भागवत सोनावणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली निरीक्षक रूपाली पोळ व त्यांच्या पथकाने केली आहे.
