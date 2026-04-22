अपघाती मृत्यूप्रकरणी जेसीबीचालकावर गुन्हा दाखल

कासा, ता. २२ (बातमीदार) : डहाणू तालुक्यातील धरमपूर-सायवन मार्गावर भुजाडी गावाजवळील मोठा माळ परिसरात जेसीबीच्या धडकेत एका सुरक्षा रक्षकाचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली होती. याप्रकरणी कासा पोलिस ठाण्यात जेसीबीचालकाविरोधात नुकताच गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. चालक फरार असून, त्याचा शोध सुरू आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ६ फेब्रुवारीला रात्री साडेअकरा वाजण्याच्या सुमारास ही दुर्घटना घडली. धरमपूर पारसपाडा येथील लहू हरी हाडळ (५८) आणि त्यांचे जावई प्रदेश काशिनाथ कासट (४०) हे भुजाडी गावातील एसआरएम कंपनीच्या रस्ते बांधकाम ठिकाणी सुरक्षा रक्षक म्हणून कार्यरत होते. शाकीब मोहम्मद अश्रफ नाईक (२३) याने जेसीबी (एमएच १२ वायडी ४२२३) भरधाव चालवून दोघांना जोरदार धडक दिली. या अपघातात लहू हाडळ यांच्या डोक्यावरून जेसीबी गेल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला, तर कासट हे गंभीर जखमी झाले. अपघातानंतर चालकाने कोणतीही मदत न करता जेसीबी घटनास्थळी सोडून पळ काढला. या घटनेचा पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक उदय पाठक करीत असून, प्रभारी अधिकारी अमर पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास सुरू आहे.
