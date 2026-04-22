महिला विधेयक नामंजूर होण्यात भाजपचाच हात

ठाणे, ता. २२ : महिलांसाठीचे विधेयक नामंजूर होण्यात भाजपचाच हात असल्याचा आरोप काँग्रेस कमिटीचे कार्यकारिणी सदस्य आरिफ नसीम खान यांनी केला. तसेच ‘खोटं बोला आणि सतत बोला’ हीच मानसिकता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारची असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावर बोलताना खान यांनी केंद्रातील भाजप सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. डिलिमिटेशनच्या नावाखाली महिलांचा विश्वासघात केल्याचा आरोप त्यांनी केला. महिलांसाठी विशेष अधिवेशन आयोजित करून प्रत्यक्षात त्यांचा अवमान केल्याची टीकाही त्यांनी यावेळी केली.
खान यांच्या मते, हे विधेयक प्रत्यक्षात महिला आरक्षण बिल नसून कायदा संशोधन विधेयक आहे. २०२३ मध्ये काँग्रेस आणि इतर पक्षांनी सुरुवातीला या विधेयकाला सहमती दर्शवली होती. मात्र, यामुळे लोकशाही आणि संविधानाला धोका निर्माण होऊ शकतो, हे लक्षात आल्यानंतर काँग्रेससह ‘इंडिया’ आघाडीतील पक्षांनी त्याला विरोध केला. महिलांसाठी प्रस्तावित ३३ टक्के आरक्षणाला सरकारने थेट सहमती द्यावी, अशी मागणी करताना खान यांनी स्पष्ट केले की, आरक्षणाच्या नावाखाली संविधानाची गळचेपी काँग्रेस सहन करणार नाही. या संशोधन कायद्यामुळे देशातील समावेशक व प्रगतिशील विचारसरणीला धक्का बसू शकतो, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.
काँग्रेसचा महिलांना पाठिंबा कायम
माजी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या मागणीनुसार २०२३ मध्ये महिला आरक्षणाचा मुद्दा पुढे आला होता, याची आठवण करून देत खान यांनी, त्या वेळी राहुल गांधी विरोधी पक्षनेते म्हणून सक्रिय होते. महिलांसह मागासवर्गीय समाजांना काँग्रेसने नेहमीच पाठिंबा दिल्याचेही नमूद केले. भाजपचा दुतोंडी चेहरा लवकरच उघड केला जाईल आणि त्यासाठी काँग्रेसकडून पोलखोल मोहीम राबवली जाईल, असेही खान यांनी सांगितले. जातीनिहाय जनगणनेच्या मागणीसाठी राहुल गांधी सातत्याने भूमिका घेत असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
पक्षात महिला राज्याध्यक्ष का नाहीत?
भाजपमध्ये महिला नेतृत्वाला योग्य स्थान दिले जात नसल्याचा आरोप करत नसीम खान यांनी, पक्षात महिला राज्याध्यक्ष का होत नाहीत? असा प्रश्न उपस्थित केला. महिलांविषयी प्रेम दाखवण्याचा दावा करणाऱ्या भाजप नेत्यांकडूनच महिलांवर अत्याचार होत असल्याची टीकाही त्यांनी यावेळी केली.
