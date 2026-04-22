बदलापूरात महाराजांवरील वक्तव्याने संतापाचा

शिवाजी महाराजांसमाेर तरुणीचे लाेटांगण
वादग्रस्त व्हिडिओनंतर नागरिकांचा उद्रेक
बदलापूर, ता. २२ (बातमीदार) : छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल समाजमाध्यमावर अपमानास्पद वक्तव्य करणाऱ्या बदलापूर येथील २५ वर्षीय तरुणीला बुधवारी (ता. २२) नागरिकांनी महाराजांच्या पुतळ्यासमाेर लाेटांगण घालून माफी मागायला लावली. या घटनेनंतर परिसरात तणावपूर्ण वातावरण हाेते. याप्रकरणी तरुणीविरोधात बदलापूर पश्चिम पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. तिच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदवून कायदेशीर कारवाई न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.
पश्चिमेतील गांधीनगर परिसरात राहणाऱ्या २५ वर्षीय तरुणीचा संबंधित व्हिडिओ आज सकाळी व्हायरल झाल्यानंतर शिवप्रेमी संघटना आणि स्थानिक महिलांनी तिच्या घरासमोर आंदाेलन करून निषेध नोंदवला. त्यानंतर तिला परिसरातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याजवळ नेऊन माफी मागायला लावली. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान सहन केला जाणार नाही, असा इशाराही दिला आहे.
-------
तरुणी सुशिक्षित असून तिने जाणीवपूर्वक अवमान केला आहे. पोलिस प्रशासनाने तत्काळ तिच्यावर गुन्हा नोंदवून कठोर कारवाई करावी अन्यथा बदलापुरातील शिवप्रेमी महिला आणि संघटना रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडतील.
- अर्चना सरूडकर, शिवप्रेमी
------
तरुणीवर कठोर कारवाई करून प्रशासनाने समाजासमोर ठोस उदाहरण ठेवावे अन्यथा अशा प्रवृत्तीला आळा बसणार नाही. कठाेर कारवाई न झाल्यास तीव्र आंदोलन करू.
- संगीता चेंदवणकर, शिवप्रेमी
