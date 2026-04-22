मिरा भाईंदर मध्ये एकाच दिवशी तीन तरुणांच्या आत्महत्या

एकाच दिवशी तीन तरुणांच्या आत्महत्या
भाईंदर, ता. २२ (बातमीदार) : मिरा-भाईंदर शहरात मंगळवारी (ता. २१) एकाच दिवशी तीन तरुणांनी आत्महत्या केली आहे.
भाईंदर पूर्व येथे न्यू गोल्डन परिसरात राहणाऱ्या २९ वर्षीय जितेशकुमार परिहार याने मंगळवारी रात्री ११च्या सुमारास राहत्या इमारतीच्या गच्चीवरून उडी घेऊन आत्महत्या केली. त्याला भीमसेन जोशी सरकारी रुग्णालयात नेण्यात आले; मात्र डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. दाचकूल पाडा येथील २१ वर्षीय दीपक शर्मा याने मंगळवारी सकाळी स्मशानभूमीजवळ गळफास घेऊन, तर भाईंदर पश्चिम येथील २१ वर्षीय विकासकुमार या रिक्षाचालकाने घरात कोणी नसताना गळफास घेऊन आत्महत्या केली. त्याची आई व भाऊ मंगळवारी सायंकाळी कामावरून घरी आल्यानंतर ही बाब उघडकीस आली. तिन्ही प्रकरणांत आत्महत्येची कारणे स्पष्ट झालेली नाहीत.
