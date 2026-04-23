स्थानिक कामगार संघ युनियनचे साकडे

पालिका कर्मचाऱ्यांसाठी आयुक्तांना साकडे
विरार (बातमीदार) ः पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत चर्चेसाठी स्थानिक कामगार संघ युनियनच्या अध्यक्षांनी नवनियुक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांची भेट घेतली. या वेळी पालिका कर्मचारी युनियनच्या विविध समस्या, मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. माजी महापौर तथा कामगार नेते राजीव पाटील यांच्यासह युनियनचे सचिव प्रफुल्ल साने, समन्वयक हार्दिक राऊत, सदस्य सुनील आचोळकर, किरण खरात आदी उपस्थित होते. नवीन आयुक्तांसोबत झालेल्या बैठकीत कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि इतर सेवा शर्तींबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.