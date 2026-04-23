विद्यार्थांना सायकलींचे वाटप

शिक्षणासाठीच्या पायपीटला पूर्णविराम
गोऱ्हे शाळेतील ४२ विद्यार्थ्यांना सायकलींचे वाटप
वाडा, ता. २३ (बातमीदार)ः छत्रपती शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या विद्यामंदिर गोऱ्हे शाळेतील विद्यार्थ्यांना ४२ सायकलींचे वितरण करण्यात आले. यामुळे सुंपोंडे, शेलटे, टकळी तसेच परिसरातील पाड्यांमधून दररोज तीन ते आठ किमी अंतर पायी शाळेत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची गैरसोय टळणार आहे. युनायटेड वे मुंबईचे सहाय्यक व्यवस्थापक चिन्मय पाटील यांनी टाटा मुंबई मॅरेथॉन २०२६ दरम्यान निधी उभारून शैक्षणिक उपक्रमांसाठी योगदान दिले. विद्यार्थ्यांचा शाळेपर्यंतचा प्रवास सुलभ करून त्यांना नियमित शिक्षणासाठी प्रोत्साहित करण्याचा हा प्रयत्न आहे. या उपक्रमाच्या अंमलबजावणीत जयराज सूर्यवंशी यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले. या कार्यक्रमासाठी उपविभागीय अधिकारी संदीप चव्हाण, निवृत्त तहसीलदार भगवान अधिकारी हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. तसेच शाळेचे मुख्याध्यापक विनोद भोईर, शिक्षकवृंद, पालक आणि स्थानिक नागरिक उपस्थित होते.
शैक्षणिक विकासाला मदत
चिन्मय पाटील यांच्या प्रयत्नांतून विद्यार्थ्यांची शारीरिक सोबत शैक्षणिक उंचीसुद्धा वाढेल. शैक्षणिक विकासासाठी विद्यार्थ्यांची निश्चित गरज ओळखून अधिकाधिक सामाजिक उपक्रम होत राहावेत, असा विश्वास संदीप चव्हाण यांनी व्यक्त केला.
