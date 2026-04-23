‘आम्ही आंबेडकरवादी’ संघटनेला पुरस्कार
मालाड, ता. २३ (बातमीदार) : सामाजिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या ‘उत्तरदायित्व फाउंडेशन’ने आपला पहिला सामाजिक उत्तरदायित्व पुरस्कार देण्यासाठी ‘आम्ही आंबेडकरवादी’ या तरुणांच्या संघटनेची निवड केली आहे. आम्ही आंबेडकरवादी ही संघटना २०१७ पासून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनाच्या काळात सलग तीन दिवस शिवाजी पार्क परिसरात स्वच्छतेच्या बाबतीमध्ये मुंबई महापालिकेला मदत करते. तसेच आंबेडकर अनुयायांना स्वच्छतेच्या बाबतीत प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून कोणती खबरदारी घ्यावी, याचे मार्गदर्शनही करत असते. शनिवारी (ता. २) सायंकाळी ५.३० वाजता धुरू हॉल, छबिलदास शाळेसमोर, दादर पश्चिम येथे मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांच्या हस्ते पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहे. तरी परिवर्तनवादी कार्यकर्त्यांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन संस्थेचे सचिव ॲड. प्रणितकुमार म्हस्के यांनी केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.