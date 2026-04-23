अनधिकृत बांधकामाविरोधात बेमुदत उपोषण सुरू

कल्याण, ता. २३ (वार्ताहर) : कल्याण-डोंबिवली पालिकेच्या ‘अ’ प्रभागातील वडवली परिसरातील अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी दत्ता तरे यांनी मुख्यालयासमोर बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. वारंवार तक्रारी करूनही महापालिकेकडून कारवाईस टाळाटाळ होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. ठोस कारवाई होईपर्यंत उपोषण मागे न घेण्याची भूमिका त्यांनी घेतली आहे.
उपोषणाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय परिवर्तन पक्ष यांचा पाठिंबा मिळाला आहे. पक्षाचे महाराष्ट्र प्रदेश युवा उपाध्यक्ष हरेश इंगळे हेही तरे यांच्यासोबत उपोषणात सहभागी झाले आहेत. मोहने येथील सर्व्हे क्रमांक ४६/५अ आणि ४६/६ब येथे आरसीसी तळ अधिक एक मजल्याचे बांधकाम अनधिकृत आहे. संबंधित प्रकरणात खडकपाडा पोलिस ठाण्यात एमआरटीपीअंतर्गत गुन्हा दाखल असतानाही बांधकामावर निष्कासनाची कारवाई करण्यात विलंब होत असल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. यापूर्वी ९ मार्चला‘अ’ प्रभाग कार्यालय, वडवली येथे दत्ता तरे यांनी बेमुदत उपोषणाचा इशारा दिला होता. त्यावेळी सहाय्यक आयुक्त जयवंत चौधरी यांनी ११ मार्चला संबंधित बांधकामावर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिल्याने तात्पुरते उपोषण मागे घेण्यात आले होते. मात्र, दिलेल्या आश्वासनानंतरही कारवाई न झाल्याने प्रशासनावर कर्तव्यात कसूर व हयगय केल्याचा आरोप करत मंगळवारपासून पुन्हा उपोषण सुरू केले आहे. संबंधित अनधिकृत बांधकामावर पूर्णपणे निष्कासनाची कारवाई होईपर्यंत उपोषण सुरूच ठेवणार, अशी ठाम भूमिका उपोषणकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे.
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
