सावंतवाडी संस्थानचा ९८ वा वर्धापन दिन उत्साहात

सावंतवाडी संस्थानचा ९८ वा वर्धापनदिन उत्साहात
मुंबई, ता. २३ ः सावंतवाडी संस्थान मराठा समाज मुंबई यांचा ९८ वा वर्धापन सोहळा नुकताच दादर पश्चिमेतील मराठा वैभव समाजगृह, नानासाहेब सभागृह, स्टार मॉल, इथे उत्साहात पार पडला. या वेळी ‘राजमाता जिजाऊ’ हा एकपात्री २५ वा प्रयोग आरती मुनीश्वर यांनी सादर केला. एकपात्री भूमिकेची संकल्पना, संहिता लेखन, दिग्दर्शन, वेशभूषा, रंगभूषा त्यांनी स्वतः केली होती. प्रमुख पाहुणे म्हणून मराठा बिझनेस फोरमचे अध्यक्ष अरुण पवार, उपाध्यक्ष राजेंद्र घाग, शिवसेना आमदार महेश सावंत, सानेगुरुजी पुरस्कार विजेते शिक्षक विजय सावंत, शाखा प्रमुख विजय पवार, मराठा फेडरेशनचे अध्यक्ष जी. एस. परब, सामाजिक कार्यकर्ते जितेंद्र पवार, संस्थेच्या महिला अध्यक्षा सुचेता सावंत आदींची उपस्थिती होती. मान्यवरांचा सत्कार संस्थेचे अध्यक्ष इंद्रजित सावंत, व्यवस्थापकीय विश्वस्त सतीश सावंत, कार्याध्यक्ष शशिकांत गावडे, विश्वस्त दिवाकर दळवी यांच्या हस्ते करण्यात आला. कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी कार्याध्यक्ष शशिकांत गावडे, सरचिटणीस प्रभाकर परब, बाळा सावंत, प्रकाश नाईक, बाळा पाताडे, महादेव दळवी, किशोर सावंत, राजेंद्र परब यांनी विशेष मेहनत घेतली ,कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन प्रा. निता खानविलकर यांनी केले.
