आगवन ग्रामपंचायतीकडून दिव्यांगांना मदत
तारापूर, ता. २३ (बातमीदार) : आगवन ग्रामपंचायतीमार्फत १५ टक्के मागासवर्गीय निधी आणि पाच टक्के दिव्यांग निधीच्या माध्यमातून गावातील नागरिकांसाठी उपयुक्त उपक्रम राबविण्यात आले. या उपक्रमाअंतर्गत भांड्यांचे संच वितरण आणि दिव्यांगांना आर्थिक मदत देण्यात आली.
महसूल गाव, आगवन व मोठापाडा परिसरात सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम सुलभ व्हावेत, यासाठी ग्रामपंचायतीमार्फत पाड्या-पाड्यांवर एकूण १९ भांड्यांचे संच वितरित करण्यात आले. या कार्यक्रमाला सरपंच रूपजी कोल, ग्रामपंचायत सदस्य, तसेच माजी सरपंच दामोदर माच्छी आणि ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या वेळी उपस्थित मान्यवरांनी ग्रामपंचायतीच्या या उपक्रमाचे कौतुक केले.
याचबरोबर ग्रामपंचायतीच्या पाच टक्के दिव्यांग निधीतून दिव्यांग व्यक्तींना त्यांच्या गरजेनुसार जीवनावश्यक वस्तू खरेदीसाठी धनादेशाच्या स्वरूपात आर्थिक मदत देण्यात आली. या मदतीमुळे दिव्यांग नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनात सकारात्मक बदल घडण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. एकूणच, ग्रामपंचायतीच्या या उपक्रमांमुळे गावात आनंदाचे आणि समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले असून, सामाजिक बांधिलकी जपण्याचा आदर्श निर्माण झाला आहे.
