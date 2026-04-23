आपल्या विरोधातील तक्रारींची सखोल चौकशी करावी

तक्रारींची सखोल चौकशी करावी
परिवहनमंत्री सरनाईक यांचे आयुक्तांना पत्र
भाईंदर, ता. २३ (बातमीदार) : आमदार नरेंद्र मेहता यांनी आयोजित केलेल्या जनता दरबारात आपल्या कंपनीच्या प्रकल्पांविरोधात झालेल्या तक्रारींची सखोल चौकशी करावी. मात्र, त्याचबरोबर आमदार नरेंद्र मेहता, त्यांच्या मालकीच्या ७/११ कंपनी, त्यांचे बंधू विनोद मेहता तसेच त्यांच्या पक्षाच्या नगरसेवकांविरोधात महापालिकेकडे प्राप्त झालेल्या सर्व प्रलंबित तक्रारींचीही तातडीने शहानिशा करावी, अशी मागणी परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मिरा-भाईंदर महापालिकेचे आयुक्त राधाबिनोद शर्मा यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
आमदार नरेंद्र मेहता यांनी बुधवारी (ता. २२) जनता दरबाराचे आयोजन केले होते. या दरबारात प्रताप सरनाईक यांचा चेणा येथील प्रकल्प तसेच मिरा रोड येथील हॉटेलविरोधात काही तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. संबंधित तक्रारींची शहानिशा करण्याचे आश्वासन मेहता यांनी तक्रारदारांना दिले होते. यावर प्रत्युत्तर देताना सरनाईक यांनी आयुक्तांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, जबाबदार लोकप्रतिनिधी म्हणून कार्य करत असताना माझ्यासंदर्भात अशा स्वरूपाच्या तक्रारी समोर येत असतील, तर त्यांची सत्यता पडताळणे आणि त्यावर तत्काळ कायदेशीर भूमिका स्पष्ट करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे.
मिरा-भाईंदर शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि प्रशासकीय पारदर्शकतेसाठी लोकप्रतिनिधींचे चारित्र्य व कारभार निष्कलंक असणे आवश्यक आहे. लोकप्रतिनिधीच जर अनधिकृत कृत्ये किंवा नियमबाह्य बांधकामांत गुंतलेले असतील, तर नागरिकांचा प्रशासनावरील विश्वास डळमळीत होऊ शकतो, असेही त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
सरनाईक यांनी आपल्या विरोधातील तक्रारींची निष्पक्ष चौकशी करून दोषी आढळल्यास कठोर कारवाई करावी, अशी भूमिका मांडली आहे. त्याच वेळी आमदार नरेंद्र मेहता व त्यांच्याशी संबंधित घटकांविरोधात महापालिकेकडे प्रलंबित असलेल्या सर्व तक्रारींचीही वस्तुनिष्ठ चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. तसेच आगामी लोकदरबारापूर्वी आपल्या विरोधातील तसेच नरेंद्र मेहता व संबंधितांविरोधातील तक्रारींचा सविस्तर अनुपालन अहवाल सादर करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. या पत्रामुळे सरनाईक विरुद्ध मेहता वादाला नवे वळण मिळाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
