गरजूंना वैद्यकीय आधार
मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून रायगडमध्ये कोट्यवधींची मदत
अलिबाग, ता. २३ (वार्ताहर) : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व गरजू रुग्णांसाठी मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी प्रभावी आधार ठरत असून, रायगड जिल्ह्यात चालू आर्थिक वर्षात ३८५ रुग्णांना सुमारे तीन कोटी ३५ लाख रुपयांची मदत देण्यात आली आहे. शासनाच्या इतर आरोग्य योजनांमधून मदत न मिळालेल्या रुग्णांना या निधीतून तातडीने सहाय्य मिळत असल्याने अनेक कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारातून निधीच्या कार्यपद्धतीत महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. जिल्हा कक्षाची स्थापना, पेपरलेस अर्ज प्रक्रिया आणि अर्जांचा जलद निपटारा यामुळे मदतीची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि गतिमान झाली आहे. तसेच विविध रुग्णालये, धर्मादाय संस्था, दाते आणि क्राउड फंडिंगच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या सहकार्यामुळे निधीची व्याप्ती वाढली आहे.
राज्यभरात १ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीत ४० हजार ७७६ रुग्णांना तब्बल ३३३ कोटी रुपयांहून अधिक मदत देण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत कर्करोग, हृदयविकार, अवयव प्रत्यारोपण, अपघातग्रस्त उपचार यांसारख्या सुमारे २० गंभीर आजारांसाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते.
कॉक्लियर इम्प्लांट (वय वर्ष २ ते ६), हृदय, यकृत, किडनी, फुप्फुस, बोन मॅरो, हाताचे, गुडघ्याचे प्रत्यारोपण, हिप रिप्लेसमेंट, कर्करोग शस्त्रक्रिया, रस्ते अपघात, लहान बालकांची शस्रक्रिया, मेंदूचे आजार, हृदयरोग, डायालिसिस, कर्करोग (केमोथेरपी, रेडिएशन), अस्थिबंधन, नवजात शिशुंचे आजार, बर्न (भाजलेले) रुग्ण, विद्युत अपघात रुग्ण या अशा एकूण २० गंभीर आजारांसाठी अर्थसहाय्य दिले जाते.
चौकट
सुधारित कार्यपद्धतीचा परिणाम
पेपरलेस प्रणाली आणि जलद निर्णय प्रक्रियेमुळे अर्ज मंजुरीचा कालावधी लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे. त्यामुळे गंभीर आजारांवरील उपचार वेळेत सुरू होऊन रुग्णांचे जीव वाचवण्यास मदत होत आहे. पारदर्शकतेत वाढ झाल्याने नागरिकांचा विश्वासही अधिक दृढ झाला आहे.
चौकट
समाजाच्या सहभागाची ताकद
धर्मादाय रुग्णालये, स्वयंसेवी संस्था आणि दात्यांच्या सहकार्यामुळे निधीची क्षमता वाढली आहे. क्राउड फंडिंगसारख्या उपक्रमांमुळे अधिकाधिक रुग्णांना आर्थिक मदत मिळत असून, गरजूंपर्यंत सहाय्य जलद गतीने पोहोचत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.