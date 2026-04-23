रुग्णावाहिकेअभावी बाळंतीण मातेची फरपट
वाडा तालुक्यातील महिलेसोबत आरोग्य विभागाचा छळ
पालघर, ता. २३ : वाडा तालुक्यातील मांगरोळ सुतकपाडा गावात राहणाऱ्या रोशनी महेश कामडी या २४ वर्षीय स्तनदा मातेची रुग्णावाहिकेअभावी ठाणे ते वाडा अशी तब्बल सहा ते आठ तास फरपट झाल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. सर्वसामान्य आणि गरीब कुटुंबातील असल्याने रोशनी यांना रुग्णावाहिका न दिल्याने त्यांना चक्क एसटी बसने वाडा गाठावे लागले.
रोशनी कामडी या गरोदर असल्यामुळे त्यांना वाडा येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, गुंतागुंतीची प्रक्रिया असल्याने त्यांना प्रसूतीसाठी ठाणे जिल्हा रुग्णालयात पाठवले गेले. शनिवारी (ता. १८) रोशनी यांना शस्त्रक्रियेद्वारे बाळ झाले. शस्त्रक्रिया झाल्यानंतर त्यांना व बाळाला ठाणे रुग्णालयामध्ये उपचारार्थ पाच ते सहा दिवस ठेवण्यात आले. त्यानंतर बुधवारी (ता. २२) त्यांना डिस्चार्ज दिला गेला खरा. मात्र, वाडा तालुक्यात येण्यासाठी त्यांना रुग्णवाहिकाच उपलब्ध झाली नाही. रुग्णवाहिकेसाठी विनवणी करूनसुद्धा ती उपलब्ध न झाल्याने चक्क उन्हातन्हात या कुटुंबाने तान्ह्या बाळासह एसटीमधून प्रवास केला. आरोग्य व्यवस्थेच्या ढिसाळ कारभाराचा हा नमुना असल्याचे या महिलेचे पालक सांगतात.
डिस्चार्जच्या वेळी रोशनी यांचे पती महेश यांनी १०२ क्रमांकाच्या रुग्णवाहिकेशी संपर्क साधला. मात्र, ही रुग्णवाहिका पालघरला जाणार नाही, ती ठाणे जिल्ह्यातच फिरते असे उत्तर मिळाले. मग महेश यांनी १०८ वर संपर्क केल्याने यात स्तनदा मातांना नेता येणार नाही, असे त्यांना सांगण्यात आले. एवढेच नाही, आपली परिस्थिती हलाखीची असून, आम्हाला भिवंडीपर्यंत तरी सोडा, असे १०२ वर संपर्क साधत महेश यांनी विनंती केली, पण त्यांचा हा प्रयत्नही यशस्वी होऊ शकला नाही.
अखेर एसटीने प्रवास
काहीच साध्य होत नसल्याने महेश यांनी अखेर रोशनी व आपल्या नवजात बाळाला रिक्षा करून रेल्वे स्थानकापर्यंत आणले. तिथे गेले असता, ट्रेनला असलेली भरपूर गर्दी पाहता त्यांनी एसटीने जाण्याचा निर्णय घेतला. ठाणे स्थानकातून ते वाड्याच्या दिशेने निघाले व रात्री उशिरा आपल्या परिसरात दाखल झाले.
नीलम गोऱ्हे यांना निवेदन
महेश यांनी आपल्यासोबत झालेला सर्व प्रकार गुरुवारी (ता. २३) पालघर जिल्ह्यावर असलेल्या विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांना सांगितला. या प्रकाराबाबत श्रमजीवी संघटनेनेही गोऱ्हे यांना निवेदन दिले असून, आरोग्य व्यवस्था सुधारण्याची मागणी केली. या प्रकरणात सखोल चौकशी करून आरोग्य व्यवस्था सुधारण्याच्या दृष्टीने आरोग्यमंत्र्यांना सूचित करू, असे आश्वासन गोऱ्हे यांनी दिले.
