तुर्भे ट्रक टर्मिनल धोक्यात
ज्वलनशील साठ्यांमुळे आगीची भीती; प्रशासनाच्या दुर्लक्षावर तीव्र नाराजी
तुर्भे, ता. २३ (बातमीदार) : तुर्भे ट्रक टर्मिनल परिसरात पुन्हा एकदा ज्वलनशील वस्तूंची अनधिकृत गोडाऊन उभारण्यात आल्याने मोठ्या आगीचा धोका निर्माण झाला आहे. प्लॅस्टिक कॅरेट, कागदी पुठ्ठे आणि इतर ज्वलनशील साहित्य मोठ्या प्रमाणावर साठवले जात असून, सिडको आणि महापालिका प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे परिस्थिती गंभीर बनली आहे.
विशेष म्हणजे, जुलै महिन्यात याच ट्रक टर्मिनलमध्ये अशाच प्रकारच्या गोडाऊनमध्ये भीषण आग लागून आठ ट्रक आणि एक जेसीबी खाक झाले होते. त्या घटनेत जीवितहानी टळली असली तरी कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले होते. या घटनेनंतर कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही, अशी टीका होत आहे.
तुर्भे ट्रक टर्मिनलच्या अगदी शेजारीच राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा बीएआरसी प्रकल्प असल्याने या परिसरातील आगीचा धोका अधिक गंभीर ठरतो. अग्निशमन दलाच्या वेळीच हस्तक्षेपामुळे पूर्वीची आग आटोक्यात आली होती; अन्यथा मोठा अनर्थ घडण्याची शक्यता होती. सध्या आंबा हंगामामुळे पुठ्ठ्याचे बॉक्स आणि प्लॅस्टिक कॅरेटचा साठा वाढला असून, त्याचाच फायदा घेत पुन्हा ज्वलनशील वस्तू साठवली जात असल्याचा आरोप होत आहे.
कोट :
परिसरातील सर्व ज्वलनशील साहित्य तत्काळ हटविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत अन्यथा महापालिकेकडून नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल.
- सागर मोरे, सहाय्यक आयुक्त, तुर्भे विभाग
राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित गंभीर धोका
तुर्भे ट्रक टर्मिनलच्या शेजारी असलेला बीएआरसी प्रकल्प देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. अशा संवेदनशील परिसरात ज्वलनशील वस्तूंचा साठा होणे ही केवळ स्थानिक समस्या नसून राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने गंभीर बाब आहे. यामुळे भविष्यात मोठी दुर्घटना घडल्यास त्याचे परिणाम दूरगामी ठरू शकतात. त्यामुळे अनधिकृत गोडाऊन तत्काळ हटवून संबंधितांवर कठोर कारवाई करणे अत्यावश्यक आहे.
