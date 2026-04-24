घराच्या आगीत मांजरीच्या पिल्लाचा मृत्यू

ठाणे, ता. २४ : शास्त्रीनगर परिसरात चाळीतील घराच्या पहिल्या मजल्यावर आग लागून साहित्याचे नुकसान झाल्याची घटना शुक्रवारी (ता. २४) सकाळी घडली. या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही; मात्र एका मांजरीच्या पिल्लाचा मृत्यू झाल्याची माहिती ठाणे महापालिका आपत्ती व्यवस्थापन कक्षेने दिली.
शास्त्रीनगर परिसरातील भोईर कंपाउंड चाळीतील विजय गुजर यांच्या मालकीच्या तळ अधिक एक मजली घराच्या पहिल्या मजल्यावर आग लागल्याची माहिती मिळताच घटनास्थळी महावितरणचे कर्मचारी, अग्निशमन दलाचे जवान, तसेच आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाचे कर्मचारी हे दाखल झाले. त्यांनी तातडीने त्या आगीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न सुरू केल्यावर काही वेळातच पूर्णपणे नियंत्रणात आणण्यात त्यांना यश आले. या आगीत घरातील साहित्य खाक झाले. तसेच घराच्या छतावरील लोखंडी पत्रे तुटून नुकसान झाले आहे. आग लागली तेव्हा घरात एक महिला उपस्थित होती, तर इतर तीन कुटुंबे कामानिमित्त बाहेर गेले होते. घरातील एका मांजरीच्या पिल्लाचा जागीच मृत्यू झाला आहे. या वेळी एक फायर इंजिन व दोन रेस्क्यू वाहने पाचारण करण्यात आली होती, अशी माहिती आपत्ती व्यवस्थापन अधिकाऱ्यांनी दिली.