विना शस्त्रक्रिया उपचाराच्या नावाखाली भोंदू डॉक्टरने वृद्धाकडून ५ लाख रुपये उकळले

गुडघेदुखीवर विना शस्त्रक्रिया उपचाराचा बहाणा
डॉक्टरने वृद्धाला पाच लाखांना लुटले
नवी मुंबई, ता. २४ (वार्ताहर) : गुडघेदुखीवर विना शस्त्रक्रिया उपचार करण्याच्या बहाण्याने एका डॉक्टरने ७९ वर्षीय वृद्धाकडून पाच लाख रुपये उकळून त्याची फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. वाशी पोलिसांनी तथाकथित डॉ. मयूर पुनावाला याच्या विरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करून त्याचा शोध सुरू केला आहे.
या प्रकरणातील तक्रारदार सतीशकुमार (वय ७९) हे वाशी सेक्टर २८ मध्ये राहण्यास आहेत. डिसेंबर २०२५ मध्ये विलेपार्ले येथे ते गेले असताना, त्यांची भेट अनिल जैन नावाच्या एका व्यक्तीशी झाली होती. जैन याने सतीशकुमार यांच्या गुडघेदुखीबाबत विचारपूस केली. त्यानंतर त्याने डॉ. मयूर पुनावाला हे विना शस्त्रक्रिया गुडघेदुखीवर उपचार करतात, असे सांगून त्यांचा संपर्क क्रमांक दिला होता.
९ डिसेंबर २०२५ रोजी पुनावाला याने सतीशकुमार यांच्या घरी भेट दिल्यानंतर त्याने एका शंखुसारख्या साधनाचा वापर करून त्यांच्या उजव्या पायाच्या गुडघ्यावर उपचार करण्याचा बहाणा केला. तसेच शंखाद्वारे गुडघ्यातून १०० वेळा हवा ओढून काढल्याचे भासवून तब्बल सात लाख रुपयांचे बिल आकारले. त्यानंतर आयकर वाचवून देतो असे खोटे आश्वासन देऊन त्याने सतीशकुमार यांच्याकडून पाच लाख रुपये उकळले.
डॉक्टरने केलेल्या उपचारानंतरही सतीशकुमार यांचे दुखणे थांबले नाही, त्यानंतर आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच त्यांनी बुधवारी (ता. २२) वाशी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. त्यानुसार पोलिसांनी फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करून डॉक्टरचा शोध सुरू केला आहे. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक शशिकांत चांदेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक वैभव रूपवते या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहेत.
