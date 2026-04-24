शिक्षण सेवकांचा आज कॅन्डलमार्चचे आयोजन

शिक्षणसेवकांचा आज कँडल मार्च
रोहा, ता. २४ (बातमीदार) : तालुक्यातील १२ शिक्षकांचा २०२४ पासून आतापर्यंत अकाली मृत्यू झाला आहे. या शिक्षकांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी शनिवारी (ता. २५) रोहा शहरातील मारुती चौकात सायंकाळी ६ वाजता शिक्षणसेवकांकडून कँडल मार्चचे आयोजन करण्यात आले आहे.
याबाबतचे निवेदन पंचायत समितीच्या गट शिक्षणाधिकारी मेघना धायगुडे, उपसभापती संजय मांडळुस्कर, तहसीलदार किशोर देशमुख, पोलिस निरीक्षक मारुती पाटील, मुख्याधिकारी अजयकुमार एडके, उपाध्यक्ष अहमद दर्जी यांना देण्यात आल्याची माहिती शिक्षणसेवक शोभा खांडेकर यांनी दिली. या कँडल मार्चमध्ये रायगड जिल्ह्यातील २०० हून अधिक शिक्षणसेवक सामील होणार आहेत. रोहा शहरातील मारुती चौक ते छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक असे या कँडल मार्चचे स्वरूप असल्याचे आयोजकांकडून सांगण्यात आले. हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी शोभा खांडेकर, कल्याणी भोसले, प्रशांत अहिरराव, शिवकुमार माने, निवृत्ती शिंदे, रणजीत मिरगणे, स्वप्नील पाटील, अतुल बोंद्रे, प्रभाकर तुपे, मयूर पाटील, शिवशंकर डांगे हे अथक परिश्रम घेत आहेत.
---------------------
प्रतिक्रिया
शिक्षण सेवा देत असताना अचानक १२ क्षिक्षकांचा अकाली मृत्यू झाला. त्यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी कँडल मार्चचे आयोजन करण्यात आले आहे. हा कँडल मार्च पूर्णपणे मौन पाळून आणि शांततेत काढण्यात येईल. याचा वाहतुकीला कोणताही अडथळा निर्माण होणार नाही याची पूर्णतः दक्षता घेतली जाणार आहे.
- शोभा खांडेकर, शिक्षणसेवक प्रतिनिधी
-----------------
फोटोओळ : कँडल मार्चबद्दल पोलिस निरीक्षक मारुती पाटील यांना निवेदन देण्यात आले.
