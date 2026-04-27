उन्हाच्या तडाख्याने रसदार फळांना मागणी
मार्केट यार्डात आवक वाढली; लिंबू, कलिंगड, मोसंबीला मोठी पसंती
पनवेल, ता. २७ (बातमीदार) ः उन्हाचा तडाखा वाढल्याने पनवेल बाजारात रसदार फळांना मागणी वाढली आहे. शरीरातील पाण्याची पातळी टिकवण्यासाठी नागरिक कलिंगड, खरबूज, अननस आणि लिंबाला पसंती देत आहेत, तर आवक काहीशी घटल्याने डाळिंब, कलिंगड आणि खरबुजाच्या भावात पाच ते १० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
बाजारात कामोठे, कळंबोली, खारघर, नवीन पनवेल व पनवेल ग्रामीण भागात रसदार फळांची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून बाजारात दिवसेंदिवस आवक वाढत असल्याचे मार्केट यार्डातील व्यापाऱ्यांनी सांगितले. फळ बाजारात श्रीगोंदा, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक आणि केरळ येथून मोठ्या प्रमाणावर फळांची आवक होत आहे.
किरकोळ भाव (दर्जानुसार प्रतिकिलो रुपयांत)
कलिंगड ३०-४०
खरबूज ३०-५०
पपई २०-४०
मोसंबी ८०-१००
संत्री १००-१५०
अननस ५०-१००(प्रतिनग)
डाळिंब १००-३००
द्राक्षे १००-१५०
उन्हाचा पारा वाढताच फळबाजारात ग्राहकांची वर्दळ वाढली आहे. यंदा भाव स्थिर राहिल्याने खरेदीतही सातत्य दिसून येत आहे. उन्हाळ्यात विशेषतः रसदार आणि ताज्या फळांना ग्राहकांकडून अधिक पसंती मिळत आहे.
- करीम शेख, फळविक्रेते
