मनसे पदाधिकाऱ्यावर प्राणघातक हल्ला

उल्हासनगर (वार्ताहर) : पोलिस तक्रारीचा बदला घेण्यासाठी मनसे पदाधिकाऱ्यावर लोखंडी सळीने प्राणघातक हल्ला झाल्याने शहरातील कायदा-सुव्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. याप्रकरणी उल्हासनगर पोलिस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
उल्हासनगरात मनसे पदाधिकारी मैनुद्दीन शेख (४६) यांच्यावर लोखंडी रॉड आणि चिली स्प्रेचा वापर करून जीवघेणा हल्ला करण्यात आला आहे. बुधवारी (ता. २२) सायंकाळच्या सुमारास शेख हे भाचा फिरोजसोबत परतत असताना पवन गुप्ता आणि त्याच्या साथीदाराने अचानक त्यांना अडवले. संशयितांनी धमकी देत शेख यांच्यावर रॉडने डोक्यावर आघात करीत बेदम मारहाण केली. त्यानंतर चिली स्प्रे फवारून दोघांना असहाय्य करीत छाती, हात व पायांवर अमानुष मारहाण करण्यात आली. या हल्ल्यामागे जुना वाद व पोलिस तक्रारीचा राग कारणीभूत असल्याचे समोर आले आहे. जखमी शेख यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू असून, मुख्य संशयित आरोपी अद्याप फरार आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत असून, तातडीने आरोपींना अटक करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
