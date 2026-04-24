श्री अमृतेश्वर मंदिराच्या सभा मंडपासाठी ५९ लाखांचा आमदार निधी

श्री अमृतेश्वर मंदिराच्या सभामंडपासाठी ५९ लाखांचा आमदार निधी
ग्रामस्थांकडून आमदार मंदा म्हात्रे यांचे आभार
तुर्भे, ता. २४ (बातमीदार) : आग्रोळी गावातील श्री अमृतेश्वर मंदिराच्या सभामंडपासाठी स्थानिक आमदार विकास कार्यक्रमांतर्गत ५० लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून, याबद्दल गावातील नागरिकांनी आमदार मंदा म्हात्रे यांची भेट घेऊन त्यांचे आभार मानले.
काही दिवसांपूर्वी आग्रोळी गावातील संकटमोचन हनुमान मंदिराच्या सभा मंडपाच्या लोकार्पण सोहळ्यावेळी ग्रामस्थांनी आमदार मंदा म्हात्रे यांच्याकडे श्री अमृतेश्वर मंदिर परिसरातही अशाच प्रकारचा सुसज्ज सभामंडप उभारण्याची मागणी केली होती. गावातील धार्मिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी योग्य सुविधा उपलब्ध व्हावी, तसेच ग्रामस्थांना एकत्र येण्यासाठी प्रशस्त जागा मिळावी, अशी भावना यामागे होती.
या मागणीची तातडीने दखल घेत आमदार मंदा म्हात्रे यांनी श्री अमृतेश्वर मंदिराच्या सभामंडपासाठी ५० लाखांचा निधी मंजूर करून दिला. त्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
आग्रोळी गावातील श्री अमृतेश्वर मंदिर हे ग्रामस्थांच्या श्रद्धेचे केंद्रस्थान मानले जाते. वर्षभर विविध धार्मिक विधी, उत्सव, भजन, कीर्तन तसेच सामाजिक कार्यक्रम येथे आयोजित केले जातात. मात्र, मंदिर परिसरात पुरेशा सुविधा नसल्याने विशेषतः उन्हाळा आणि पावसाळ्यात भक्तांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत होता. सभामंडप उभारल्यानंतर शिवभक्तांना ऊन-पावसापासून संरक्षण मिळणार असून, कार्यक्रम अधिक सुव्यवस्थितपणे पार पाडता येणार आहेत.
या वेळी दिलीप वैद्य, राजेश पाटील, श्याम पाटील, गजानन पाटील, सुधीर पाटील, निलेश पाटील यांच्यासह ग्रामस्थ आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. ग्रामस्थांनी आमदारांच्या तत्परतेचे कौतुक करत भविष्यातही गावाच्या विकासासाठी असेच सहकार्य मिळावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.