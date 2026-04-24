डॉ. कैलास गायकवाड यांची रवानगी आता तळोजा कारागृहात

लाचप्रकरणी उपायुक्त गायकवाड यांची तळोजा कारागृहात रवानगी
नवी मुंबई, ता. २४ (वार्ताहर) : नवी मुंबई महापालिकेच्या मुख्यालयात ४२ हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना अतिक्रमण नियंत्रण विभागाचे उपायुक्त डॉ. कैलास गायकवाड यांना रंगेहाथ पकडण्यात आले. आता त्यांच्या अडचणीत आणखी वाढ झाली आहे. न्यायालयाने त्यांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावल्याने त्यांची तळोजा मध्यवर्ती कारागृहात रवानगी करण्यात आली.
अतिक्रमण नियंत्रण विभागातील एका कंत्राटदाराची प्रलंबित बिले मंजूर करण्यासाठी डॉ. गायकवाड यांनी ४२ हजार रुपयांची मागणी केल्याची तक्रार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे करण्यात आली होती. त्यानुसार मंगळवारी (ता. २१) पालिका मुख्यालयातील त्यांच्या दालनात सापळा रचण्यात आला. त्या वेळी लाचेची रक्कम स्वीकारताना एसीबीच्या पथकाने त्यांना रंगेहाथ अटक केली.
अटकेनंतर न्यायालयाने सुरुवातीला त्यांना दोन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली. ही मुदत शुक्रवारी (ता. २४) संपल्यानंतर एसीबीने त्यांना बेलापूर येथील न्यायालयात हजर केले. सुनावणीनंतर न्यायालयाने १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावत तळोजा कारागृहात पाठविण्याचे आदेश दिले.
उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्याला लाचप्रकरणी अटक झाल्याने महापालिकेच्या प्रतिमेला धक्का बसला असून, नागरिकांकडून कठोर कारवाईची मागणी होत आहे. या प्रकरणात आणखी सहभागी व्यक्तींबाबतचा तपास एसीबीकडून सुरू आहे.
