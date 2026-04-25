कर्जत तहसील कार्यालयातील महसूल सहाय्यकाविरुद्ध लाच मागणीचा गुन्हा दाखल

महसूल सहाय्यकावर
लाच मागणीचा गुन्हा
कर्जत, ता. २५ (बातमीदार) : कर्जत तहसील कार्यालयातील महसूल सहाय्यकाविरुद्ध लाच मागितल्याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने गुन्हा दाखल केला आहे. या कारवाईमुळे महसूल विभागात खळबळ उडाली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, योगेश विश्वनाथ नाथजोगी (४७), महसूल सहाय्यक (वर्ग-३), तहसील कार्यालय कर्जत यांनी तक्रारदाराच्या जात पडताळणी अहवालासंदर्भातील काम करण्यासाठी एक हजार रुपयांची लाच मागितल्याची तक्रार १४ जानेवारीला प्राप्त झाली होती. त्यानंतर १५ जानेवारीला ॲन्टी-करप्शन ब्युरोच्या पथकाने तहसील कार्यालयात पडताळणी कारवाई केली. या पडताळणीत आरोपी नाथजोगी यांनी पंचासमक्ष एक ते दोन हजार रुपयांची लाच मागून ती स्वीकारण्याची तयारी दर्शविल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानुसार कर्जत पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
ही कारवाई ॲन्टी-करप्शन ब्युरो, रायगड-अलिबाग पथकाने केली असून, पोलिस उपअधीक्षक सरिता भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली सापळा रचून कारवाई करण्यात आली. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलिस निरीक्षक नारायण सरोदे करीत आहेत.
