सिटी इंटरनॅशल विरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याच्या हालचाली

‘सिटी इंटरनॅशल’विरोधात
फौजदारी गुन्हे दाखल करा!
मुंबई, ता. २५ : ओशिवरा येथील नामांकित सिटी इंटरनॅशनल स्कूल प्रशासनाने अचानक शाळा बंद करण्याच्या निर्णयाची शालेय शिक्षण विभागाने गंभीर दखल घेतली. कोणतीही पूर्वसूचना न देता शाळा बंद करून अनेक नियमांना पायदळी तुडवल्याने शाळा प्रशासनावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यासाठीच्या हालचाली सुरू करण्याची मागणी खासदार रवींद्र वायकर यांनी केली.
सिटी इंटरनॅशनल शाळा बंद करण्यात आल्याने पालक संघटना अनेक दिवसांपासून आंदोलन करीत आहे. शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनीही ही शाळा बंद करू देणार नसल्याचे आश्वासन दिले होते, त्यानंतरही शाळा बंद करण्याचा प्रयत्न सुरूच असल्याने शाळा प्रशासनावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी खासदार रवींद्र वायकर यांनी शिक्षणमंत्री भुसे यांच्याकडे केली आहे. पालकांकडून घेतलेले शुल्क व्याजासह परत करावे, शिक्षण हक्क कायद्यानुसार विद्यार्थ्यांचे तातडीने शैक्षणिक पुनर्वसन करावे, शाळा सोडल्याचा दाखला मिळावा, अशीही मागणी त्यांनी केली.
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
