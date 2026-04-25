अंबरनाथमध्ये भाडेकरूचा मृतदेह आढळला; दोन-तीन दिवसांपूर्वी मृत्यूची शक्यता

अंबरनाथमध्ये भाडेकरूचा मृतदेह आढळला
दोन-तीन दिवसांपूर्वी मृत्यू झाल्याची शक्यता
अंबरनाथ, ता. २५ (वार्ताहर) ः अंबरनाथमधील आनंदविहार संकुलात एका सदनिकेत भाडेकरूचा मृतदेह आढळून आल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे. किरण येळणे (४९) असे मृत व्यक्तीचे नाव असून ते मूळचे नागपूर येथील रहिवासी होते. ते अंबरनाथ एमआयडीसीत नोकरी करीत होते. ते संबंधित इमारतीतील पहिल्या मजल्यावरील फ्लॅटमध्ये एकटेच भाड्याने राहत होते.
भाडेकरू असल्याने त्यांचा इमारतीतील इतर रहिवाशांशी फारसा संपर्क नव्हता. दोन दिवसांपूर्वी सुरक्षा रक्षकाने त्यांना घरी येताना पाहिले होते; मात्र त्यानंतर ते कुटुंबीयांचे फोन उचलत नसल्याने संशय निर्माण झाला. कुटुंबीयांनी शेजाऱ्यांशी संपर्क साधला असता सदनिकेचा दरवाजा आतून बंद असल्याचे आढळले. तसेच घरातून दुर्गंधी येत असल्याचेही लक्षात आले. याबाबत तत्काळ पोलिसांना कळविण्यात आले. पोलिसांनी शिडीच्या साहाय्याने घरात प्रवेश केला असता बेडरूममध्ये बेडवर झोपलेल्या अवस्थेत किरण येळणे यांचा मृतदेह आढळून आला. प्राथमिक तपासात त्यांचा मृत्यू झोपेतच हृदयविकाराच्या झटक्याने झाला असावा, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. दरम्यान, पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेऊन तो शवविच्छेदनासाठी पाठवला असून, त्यातून मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट होणार आहे.
