ठाण्यात पुष्पा स्टाईलने विदेशी मद्याची तस्करी; १.४५ कोटींचा मुद्देमाल जप्त

ठाण्यात विदेशी मद्याची तस्करी
उत्पादन शुल्क विभागाची कारवाई; १.४५ कोटींचा मुद्देमाल जप्त
ठाणे, ता. २५ ः सिमेंटच्या गोण्यांखाली गुप्त कप्पे तयार करून परराज्यातील विदेशी मद्याची तस्करी करणाऱ्या टोळीवर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या ठाणे पथकाने धडक कारवाई केली. या कारवाईत तब्बल एक कोटी ४५ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. याप्रकरणी दोघांना अटक करण्यात आली आहे.
नवी मुंबईतील बेलापूर-ठाणे रोडवरील डी. वाय. पाटील स्टेडियमजवळ शुक्रवारी (ता. २४) गस्त घालत असताना ठाणे-१ भरारी पथक क्रमांक एकने संशयित ट्रक थांबवून तपासणी केली. ट्रकमध्ये वंडर सिमेंटच्या गोण्या आढळल्या. त्या बाजूला केल्यानंतर खाली बनवलेल्या गुप्त कप्प्यांमध्ये पुठ्ठ्याचे बॉक्स सापडले. बॉक्स उघडून पाहिल्यावर त्यामध्ये गोवा राज्यात निर्मित व मध्य प्रदेशात विक्रीसाठी असलेल्या मद्याच्या सीलबंद बाटल्या आढळून आल्या. या कारवाईत एकूण एक हजार २६५ बॉक्स म्हणजेच १० हजार ९२९ लिटर विदेशी मद्य जप्त करण्यात आले असून याप्रकरणी दारूबंदी गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. विदेशी मद्य आणि ट्रकसह एकूण एक कोटी ४५ लाख २३ हजार ९५० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. याप्रकरणी वाहनचालक दिनेश कैलास नाथ आणि अनिल कुमार श्यामलाल नायक यांना अटक करण्यात आली आहे.
