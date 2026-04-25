पालघर फटाका कारखाना स्फोट प्रकरण

औद्योगिक सुरक्षा मजबूत करा!
पालघरप्रकरणी गोऱ्हे यांची मुख्यमंत्र्यांकडे विनंती
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २५ ः पालघर जिल्ह्यातील अनधिकृत फटाका कारखान्यात २१ एप्रिलला भीषण स्फोट झाला होता. या पार्श्वभूमीवर, औद्योगिक सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी उपाययोजना करण्याची विनंती विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
वाडा तालुक्यातील कोनसई येथील दुर्घटनेत दोन आदिवासी कामगारांचा मृत्यू, तर चार महिला गंभीर जखमी झाल्या. या पार्श्वभूमीवर डॉ. गोऱ्हे यांनी नुकतीच घटनास्थळी भेट देऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला होता. या दुर्घटनेची सखोल चौकशी करून न्यायालयात प्रभावी मांडणी करण्यासाठी सक्षम वकिलाची नियुक्ती करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे कारखान्यांची नियमित व प्रभावी तपासणी होत नाही. रिक्त पदे तातडीने भरणे व विभागाचे तांत्रिक सक्षमीकरण करणे अत्यावश्यक असल्याचे गोऱ्हे यांनी म्हटले आहे.
