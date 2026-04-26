आज काळू धरणाविरोधात निर्धार मेळावा

मुरबाड, ता. २६ (बातमीदार) : काळू धरण प्रकल्पाला विरोध दर्शविण्यासाठी मुरबाड तालुक्यातील तळेगाव येथे सोमवारी (ता. २७) सायंकाळी शेतकऱ्यांचा निर्धार मेळावा आयोजित करण्यात आला आहे. या मेळाव्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी शेतकरी नेते, माजी खासदार राजू शेट्टी, कुणबी सेनाप्रमुख विश्वनाथ पाटील उपस्थित राहणार आहेत. काळू नदी धरणग्रस्त सामाजिक संस्था व काळू धरणविरोधी संघर्ष समितीतर्फे हा मेळावा आयोजित करण्यात आला आहे. या मेळाव्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते प्रशांत सरखोत, श्रमिक मुक्ती संघटनेच्या नेत्या इंदवी तुळपुळे उपस्थित राहून मार्गदर्शन करणार आहेत, अशी माहिती आयोजक शेतकऱ्यांनी दिली आहे.