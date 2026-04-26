विमानांच्या रिल्ससाठी जीवघेणा प्रवास

पनवेल, ता. २६ (वार्ताहर) : नवी मुंबई विमानतळावरून देशांतर्गत उड्डाणाला सुरुवात करण्यात आल्याने विमानांचे लँडिंग आणि टेक-ऑफ पाहण्यासाठी सध्या नागरिकांची गर्दी उसळू लागली आहे. त्यातच विमानांच्या उड्डाणाचे दृश्य आपल्या कॅमेऱ्यात कैद करण्यासाठी आणि समाजमाध्यमांवर रील्स बनवण्यासाठी नागरिक पनवेल टी-जंक्शन व राष्ट्रीय महामार्गावर मोठ्या प्रमाणात गर्दी करत आहेत. या आकर्षणापोटी आतापर्यंत तीन भीषण अपघात झाले असून, ही बाब पोलिस प्रशासनासाठी मोठी डोकेदुखी ठरली आहे.
विमानतळाच्या धावपट्टीवरून विमाने आकाशात झेपावताना किंवा जमिनीवर उतरताना स्पष्टपणे दिसतात. हे पाहण्यासाठी शेकडो नागरिक महामार्गाच्या कडेला आपली वाहने उभी करत आहेत. वेगाने येणाऱ्या वाहनांच्या प्रवाहात अशा प्रकारे अचानक थांबल्यामुळे अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. रील्सच्या नादात स्वतःच्या आणि इतरांच्या जीवाशी खेळ करणाऱ्या या पर्यटकांमुळे पोलिसांचा ताण वाढला आहे.
वाढत्या अपघातांची दखल घेत वाहतूक पोलिसांनी या भागात गस्त वाढवली असून, महामार्गावर वाहने उभी करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. तसेच या ठिकाणी नागरिकांची गर्दी रोखण्यासाठी आणि विमानांचे दृश्य महामार्गावरून दिसू नये, यासाठी व्ह्यू कटर बसवण्यात यावेत, अशी मागणी पनवेल वाहतूक विभागाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे पत्राद्वारे केली आहे. यामुळे चालकांचे लक्ष विचलित होणार नाही आणि भविष्यातील अपघात टाळता येतील, अशी अपेक्षा आहे.
विमान पाहण्याच्या उत्साहात नागरिक आपला जीव धोक्यात घालत आहेत. आतापर्यंत तीन गंभीर अपघात झाले असून, आम्ही वारंवार पेट्रोलिंग करत नागरिकांना हटवत आहोत. नागरिकांनी या परिसरात विनाकारण गर्दी करू नये आणि रस्ते सुरक्षा नियमांचे पालन करावे.
- औदुंबर पाटील, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, पनवेल वाहतूक शाखा
