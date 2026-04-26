फणसाड अभयारण्यात खारफुटी वृक्षारोपण

फणसाड अभयारण्यात खारफुटीचे वृक्षारोपण
किनारपट्टी संरक्षणासाठी १०० रोपांची लागवड
मुरूड, ता. २६ (वार्ताहर) : जागतिक वसुंधरा दिनानिमित्त फणसाड वन्यजीव अभयारण्य विभागाच्या वतीने खारफुटी संवर्धनासाठी विशेष वृक्षारोपण उपक्रम राबविण्यात आला. मुरूड तालुक्यातील बोर्ली मांडला ग्रामपंचायत हद्दीतील ताराबंदर परिसरात कांदळ, तिवर आणि पांढरी चिपी या प्रजातींच्या सुमारे १०० रोपांची लागवड करण्यात आली.
उपवनसंरक्षक राजेंद्र गवई यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा उपक्रम पार पडला. या वेळी वनपरिक्षेत्र अधिकारी नितीन ढगे, हरिश्चंद्र नाईक यांच्यासह वन विभागाचे कर्मचारी तसेच पर्यावरण संस्थांचे प्रतिनिधी आणि ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कार्यक्रमादरम्यान परिसर स्वच्छता मोहीमही राबविण्यात आली.
वनपाल आदेश पोकळ यांनी खारफुटीचे महत्त्व स्पष्ट करताना सांगितले, की या झाडांची मुळे मत्स्य प्रजननासाठी उपयुक्त ठरतात, तर दाट फांद्या वादळ आणि समुद्री लाटांपासून किनारपट्टीचे संरक्षण करतात. तसेच समुद्रपातळी वाढ आणि किनारी धूप रोखण्यासाठी खारफुटी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावते.