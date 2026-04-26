खताच्या काळाबाजारावर प्रशासनाचा लगाम!

पडघा, ता. २६ (बातमीदार) : खरीप हंगामच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणे, खते आणि कीटकनाशके वेळेत व पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध व्हावीत; तसेच खतांचा तुटवडा निर्माण होऊ नये, यासाठी जिल्हा प्रशासन सतर्क झाले आहे. खतांचा काळाबाजार, साठेबाजी आणि युरियाचा अकृषिक वापर रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी दिले.
सध्या जागतिक पातळीवरील तणावपूर्ण परिस्थितीमुळे कृत्रिम टंचाई निर्माण करणे, साठेबाजी आणि जादा दराने विक्री असे गैरप्रकार वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन प्रशासनाने खबरदारी घेतली आहे. खतांच्या बाबतीत अशी परिस्थिती उद्भवू नये, यासाठी जिल्हास्तरीय कृषी निविष्ठा नियंत्रण समितीच्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.
या बैठकीत जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी स्पष्ट निर्देश देताना सांगितले की, टंचाईच्या अफवा पसरवून खतांची जादा दराने विक्री होऊ नये. शेतकऱ्यांना खतांचे समान आणि नियोजनबद्ध वितरण व्हावे, यासाठी कृषी विभागाने सतर्क राहणे आवश्यक आहे. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजीत यादव यांनी खतांचा काळाबाजार, साठेबाजी तसेच बोगस निविष्ठांवर आळा घालण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी दक्ष राहावे, अशा सूचना दिल्या. बैठकीत जिल्ह्यातील खत साठा, मागणी, मंजूर साठा आणि संरक्षित (बफर) साठा यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी कृषी विकास अधिकारी, जिल्हा गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक बालाजी शिंदे, मोहीम अधिकारी महेश बनकर यांच्यासह विविध खत उत्पादक कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
खत वाहतुकीत अनियमितता
आरसीएफ कंपनीच्या वाहतूक कंत्राटदारांकडून खत वाहतुकीत होत असलेल्या अनियमिततेबाबत जिल्हा कृषी निविष्ठा विक्रेते संघटनेचे अध्यक्ष समीर ठाकरे यांनी नाराजी व्यक्त केली. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रामेश्वर पाचे यांनी जिल्ह्यातील खतांची सद्यस्थिती, बफर साठा नियोजन आणि बियाणे पुरवठा याबाबत सविस्तर माहिती सादर केली.
गैरप्रकार आढळल्यास होणार कठोर कारवाई
जादा दराने खत विक्रीवर कारवाई, अनुदानित खतांसोबत इतर उत्पादनांची लिंकिंग बंद, युरियाचा अकृषिक (औद्योगिक) वापर रोखणे, खत वाहतूक सुरळीत ठेवण्याच्या सूचना, या बाबींमध्ये गैरप्रकार आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी दिला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.