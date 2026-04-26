भरत कासले यांना पदोन्नती
विक्रमगड (बातमीदार) : विक्रमगड तालुक्याचे गटशिक्षणाधिकारी भरत कासले यांची पदोन्नती झाली असून त्यांची अधीक्षक पदावर (वेतन व भविष्य निर्वाह निधी) सोलापूर येथे नियुक्ती झाली आहे. यानिमित्ताने नुकताच पंचायत समिती विक्रमगड येथे त्यांचा निरोप समारंभ उत्साहात पार पडला. अत्यल्प कालावधीत विक्रमगड तालुक्याच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी सर्वोत्तम कामगिरी बजावल्याबद्दल त्यांचे या वेळी आभार मानण्यात आले. तसेच समन्वय समितीमार्फत त्यांना पुढील वाटचालीस शुभेच्छा देण्यात आल्या.
कार्यक्रमप्रसंगी तालुक्याचे गटशिक्षणाधिकारी प्रभू पाचमासे, केंद्रप्रमुख निवास ठाकरे, शिक्षक पतपेढी संचालक प्रशांत नडगे, शिक्षक भारती संघटना अध्यक्ष दुर्वास पवार, पेसा संवर्ग जिल्हा अध्यक्ष सुभाष राथड, बाबू मोरे, दीपक जाधव, नितीन लांडे, विजय चौधरी, किरणकुमार नायडू, संगमेश्वर एकाळे, संदेश वळवी, सचिन भुसारे आदींनी आपली मनोगते व्यक्त केली व शुभेच्छा दिल्या.