उधवा ग्रंथालयाला पुस्तक भेट
कासा (बातमीदार) : डहाणू तालुक्यातील शासकीय आश्रमशाळा उधवा येथील ग्रंथालयाला मुंबई उच्च न्यायालयातील सहाय्यक सरकारी वकील (एजीपी) ॲड. पूजा जोशी-देशपांडे यांनी आपल्या वाढदिवसाचे तसेच जागतिक पुस्तक दिनाचे औचित्य साधून ६,१५९ रुपयांच्या २१ पुस्तकांची भेट दिली. ॲड. जोशी यांना वकिली क्षेत्रातील १७ वर्षांचा अनुभव असून त्या मागील तीन वर्षांपासून मुंबई उच्च न्यायालयात सहाय्यक सरकारी वकील म्हणून कार्यरत आहेत. तसेच त्या मुंबई ग्राहक पंचायत या प्रतिष्ठित संस्थेसोबत स्वयंसेवक म्हणून कार्य करत ग्राहक जनजागृती व हक्क संरक्षणासाठीही योगदान देत आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या समितीने एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, डहाणूअंतर्गत आश्रमशाळांची पाहणी केली असता उधवा येथील ग्रंथालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांचे कौतुक करण्यात आले होते. याच उपक्रमाने प्रेरित होऊन ॲड. पूजा जोशी-देशपांडे यांनी आपल्या वाढदिवसानिमित्त विद्यार्थ्यांसह शिक्षक व कर्मचाऱ्यांसाठी ज्ञानवर्धक व दर्जेदार पुस्तके भेट म्हणून दिली.