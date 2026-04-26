उल्हासनगरच्या एआरटी सेंटरला राष्ट्रीय सन्मान

उल्हासनगर, ता. २६ (वार्ताहर) : राष्ट्रीय स्तरावर आरोग्यसेवेत उल्हासनगरने ठसा उमटवत मध्यवर्ती रुग्णालयातील एआरटी सेंटरने उत्कृष्ट कामगिरीची नोंद केली आहे. आंध्र प्रदेश येथे झालेल्या केंद्रीय समीक्षा बैठकीत एआरटी सेवा प्रदान क्षेत्रात महाराष्ट्र राज्याला देशात प्रथम श्रेणीचा मान मिळाला आहे. या यशात उल्हासनगरच्या एआरटी सेंटरचा मोलाचा वाटा ठरला आहे.
सीएसटी विभागाच्या या केंद्रीय बैठकीत महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्था, मुंबई अंतर्गत कार्यरत उल्हासनगरच्या मध्यवर्ती रुग्णालयातील एआरटी सेंटरच्या कामगिरीचे विशेष कौतुक करण्यात आले. जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. मनोहर बनसोडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली नोडल अधिकारी व संपूर्ण टीमने समन्वय, सेवाभाव आणि कार्यतत्परतेच्या बळावर ही उल्लेखनीय कामगिरी साध्य केली. या यशाबद्दल डॉ. अविनाशकुमार धनावडे, किशोर अहिरराव, कलश्री धमके, सोनाली वानखडे, सोनाली गेडाम, समिता नार्वेकर, रेखा बेळगावकर, रुपाली इंगोले, सुनील अहिरे, सुहास बागुल आणि समिना मुल्ला यांचा प्रशस्तिपत्र देऊन गौरव करण्यात आला. उल्हासनगर एआरटी सेंटरच्या या यशामुळे शहरासह संपूर्ण जिल्ह्याच्या आरोग्य सेवेला राष्ट्रीय स्तरावर नवी ओळख मिळाल्याची भावना व्यक्त करण्यात येत आहे.
