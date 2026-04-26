नवी मुंबईत कोल्ह्यांचा वाढता वावर!
सीवूड्स-घणसोली परिसरात दर्शन; नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण
बेलापूर, ता. २६ ( बातमीदार)ः शहरातील वाढत्या नागरीकरणासोबत वन्यप्राण्यांचा वावरही वाढत असल्याचे चित्र समोर येत आहे. बेलापूर व खारघर परिसरात यापूर्वी बिबट्यांचे दर्शन घडले होते, तर आता घणसोली आणि सीवूड्स परिसरात कोल्ह्यांचा मुक्त संचार नागरिकांसाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे.
गतवर्षी नोव्हेंबर महिन्यात घणसोली येथील मेघ मल्हार सोसायटीजवळ कोल्ह्याचे दर्शन झाले होते. त्यानंतर काही महिन्यांपासून अधूनमधून या भागात कोल्हे दिसत असल्याच्या घटना समोर येत आहेत. अलीकडेच शनिवारी सायंकाळी सीवूड्स सेक्टर ५० तसेच बेलापूर पालिका मुख्यालय परिसरात कोल्हे आणि त्यांची पिल्ले आढळून आल्याने नागरिकांमध्ये खळबळ उडाली.
या घटनेचा व्हिडिओ परिसरातील नागरिकांनी सोशल मीडियावर शेअर केला असून, त्यामध्ये कोल्हे बिनधास्तपणे रस्त्यावर फिरताना दिसत आहेत. यामुळे सकाळी व सायंकाळी जॉगिंग, फेरफटका मारण्यासाठी येणाऱ्या नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
वन्यप्राण्यांचा वाढता वावर लक्षात घेता संबंधित यंत्रणांनी तातडीने उपाययोजना करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे. तसेच नागरिकांनीही सतर्क राहून अशा प्राण्यांपासून सुरक्षित अंतर ठेवावे, असे आवाहन करण्यात येत आहे.
कोल्ह्याला जेरबंद करा
स्मार्ट शहरात सर्व सोयीसुविधांची पूर्तता होत असताना बिबट्या, कोल्हा या वन्यजीवांचा शहरात खुलेआम वावर आढळून येत आहे. वेळीच या कोल्ह्यांना जेरबंद करा अन्यथा अपघाताला सामोरे जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नागरिकांवर हल्ला करण्याआधी वेळीच या कोल्ह्याना जेरबंद करण्याची मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.
कोल्हा निशाचर प्राणी आहे. शहरात बऱ्याचशा कचराकुंड्या आहेत त्या जागी हे उंदीर अथवा अन्य खाद्य खाण्यासाठी येत आहेत. आम्ही सध्या याबाबत मॉनिटरिंग करत असून, नागरी वस्तीत आढळून येणाऱ्या कोल्ह्यांना सुरक्षित ठिकाणी पाठवण्याचे प्रयत्न करत आहोत.
- रोहित मोहिते, वाइल्डलाइफ वेल्फेअर असोसिएशन
